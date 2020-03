TRIESTE - Appartamento in fiamme al primo piano di Via Oliva 2 dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il rogo, di vaste proporzioni, è stato prontamente domato: si è sviluppato nel poggiolo e, a parte i danni derivati dai fumi della combustione, non ha intaccato le strutture. Due cagnolini sono stati salvati dai Vigili del fuoco.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA