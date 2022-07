Incendi sul Carso, Taipana e Frisanco ancora "ostaggi" dei roghi. Incombe il rischio vento

TRIESTE - Continua a destare preoccupazione l'incendio che divampa nel comune di Taipana (Udine): si teme che le fiamme possano espandersi ancora oggi, 29 luglio, alimentate dal vento. In un'altra area del Friuli Vg, a Frisanco (Pordenone), 70 chilometri a ovest di Taipana, l'incendio continua ad avanzare, ma non in modo significativo. Nel Goriziano, sui due fronti di San Michele e Devetachi è impegnato un alto numero di operatori tra Vigili del fuoco, Corpo Forestale regionale e volontari AIB (Antincendio boschivo) della Protezione civile Fvg, e una cinquantina di Gasilci, i pompieri sloveni.

Nonostante lo sforzo degli uomini, impegnati per tutta la notte, l'incendio non è ancora del tutto sotto controllo e continua ad avanzare, anche se, appunto, non in modo significativo. Ieri sono state evacuate (o sono in preallerta per l'evacuazione) l'intera frazione di San Michele, oltre a famiglie di altre frazioni come Devetachi, San Michele del Carso, Visentini, Gabria e Marcottini, per l'avvicinarsi delle fiamme alle abitazioni. Intanto, da ieri sera è aumentato il contingente di Vigili del fuoco sul campo: al momento sono 85 con una ventina di mezzi, si tratta di personale dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone. Rinforzi sono previsti anche da altre regioni ( Veneto ed Emilia Romagna).

Sul posto è stato inviato anche il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Trieste pronto all'eventuale messa in sicurezza e bonifica dei bomboloni di Gpl che potrebbero essere minacciati dalle fiamme. In mattinata dovrebbe tenersi una riunione per fare il punto sull'intera situazione.