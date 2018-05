In treno da Villach al Trieste Airport Servizio attivo dal 2 giugno

di E.B.

TRIESTE - Due treni andata e ritornocollegheranno Villach al Trieste Airport e la stazione ferroviaria del capoluogo giuliano mentre nelle altre giornate proseguirà il servizio giornaliero Udine-Villach. Si tratta di un servizio sperimentale che partiràsotto il segno dell’intermodalità estendendo il collegamento transfrontaliero Italia - Austria (Mi.Co.Tra) gestito da. Questo nuovo collegamento con Trieste Airport si aggiunge ai 54 treni che già collegano giornalmente la fermata aeroportuale. L’Amministratore Unico di Società Ferrovie Udine Cividale, Maurizio Ionico commenta: «Grazie ad un bagagliaioe a personale plurilingue dedicato al carico e allo scarico di biciclette, questo servizio ha registrato importati risultati. In particolare, nel corso del 2017, sulla tratta nazionale interessata dalla ciclovia Alpe Adria,di passeggeri trasportati e al 16,7% delle biciclette caricate. In questo senso, la fermata Trieste Airport risulterà presto una tappa obbligata per chi vorrà cogliere l’opportunità di estendere alla costa gradese l’esperienza della ciclovia Alpe Adria». «Questo nuovo collegamento ferroviario da e per Trieste Airport è particolarmente significativo, perché rappresenta in modo eccellente i benefici dell’intermodalità per la mobilità regionale e per l'incremento dell'incoming turistico di prossimità e di lungo raggio che il nostro aeroporto può sempre più favorire” è il commento del Direttore generale di Trieste Airport