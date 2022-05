In scena per la prima volta nel 1851: Rigoletto torna a teatro

TRIESTE - Dal 6 al 14 maggio al Teatro Verdi di Trieste va in scena Rigoletto, capolavoro di Giuseppe Verdi, nel nuovo allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Maestro Concertatore e Direttore sarà Valentina Peleggi, regia e scene di Éric Chevalier, costumi di Giada Masi. Maestro del Coro Paolo Longo. Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Nel cast il Duca di Mantova sarà interpretato da Antonio Poli e Carlos Cardoso. Rigoletto da Devid Cecconi e Stefano Meo. Gilda avrà la voce di Ruth Iniesta e Olga Dyadiv, Sparafucile sarà portato in scena da Abramo Rosalen e Cristian Saitta. E ancora Maddalena sarà Anastasia Boldyreva, Giovanna Kimika Yamagiwa, Il Conte di Monterone Rocco Cavalluzzi, Matteo Borsa Dario Sebastiano Pometti, Il Conte di Ceprano Francesco Musinu, La Contessa di Ceprano/Un paggio della Duchessa Rinako Hara e Un usciere di Corte Damiano Locatelli.

Tra le note di regia, Chevalier scrive: “Un'opera popolare come Rigoletto è in grado di attirare un nuovo pubblico, ma deve essere presentata in modo leggibile e comprensibile, per rivolgersi efficacemente allo spettatore che non abbia necessariamente i codici del teatro lirico. Mi sembra fondamentale, registicamente, interpretare l’opera in modo tale da non scoraggiare chi si appresta per la prima volta al linguaggio lirico. Le trasposizioni nel tempo, l’opera ambientata in uno spazio e tempo diversi da quelli originali, possono funzionare, ma in realtà non sono essenziali. Credo sia fondamentale invece interpretare quest'opera cercando di restituirle il suo significato originario”. Rigoletto è andato in scena al Teatro Verdi di Trieste per la prima volta nel novembre del 1851 con 15 rappresentazioni complessive. È stato poi inserito nel cartellone altre 26 volte. L’ultimo spettacolo risale al 2016.