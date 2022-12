In preda ai fumi dell'alcol fa volare motorini in acqua: arrestato

TRIESTE - In preda ai fumi dell’alcol, disturbato dalla presenza di ciclomotori che gli rendevano difficile il passaggio sul lungomare di Rimini, ha ben pensato di spingerli in acqua. Messo ai domiciliari era sparito con la scusa di recarsi al pronto soccorso per un dolore acuto all’addome. A distanza di tempo è ricomparso durante un controllo dei Carabinieri di Basovizza, impegnati con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico mentre viaggiava, come passeggero, su un’auto diretta in Romania. L’uomo, un 43 enne romeno, è ricercato per un mandato di cattura dovendo scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.Così la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza lo ha arrestato e portato al Coroneo.