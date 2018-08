In fuga con l'auto rubata: fermati al confine e rispediti in Slovenia

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - È durata poco la fuga di due cittadini albanesi che l’altra notte a Fernetti hanno cercato di eludere i controlli della polizia. Si tratta del 24enne A.M. e del 23enne E.S., che sono stati prontamente bloccati dal personale della Polizia di Frontiera di Trieste e del Comando Compagnia Carabinieri di Aurisina. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, furto aggravato e ingresso clandestino nel territorio nazionale. Dagli accertamenti è emerso che i due extracomunitari avevano il divieto di ingresso nell’area Schengen e che poco prima avevano rubato in Slovenia l’autovettura sulla quale viaggiavano. Al termine delle attività di rito, A.M. e E.S. sono stati rilasciati e immediatamente riammessi in Slovenia, come previsto dagli accordi bilaterali. L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività congiunte tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri che sono state predisposte per contrastare il flusso dell’immigrazione clandestina. Alle attività ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che ormai da oltre due anni collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.