In fila indiana sulla statale: fermati 19 clandestini pachistani

TRIESTE - Camminavano in fila indiana lungo la strada statale 15 nei pressi dei Rio Ospo, in direzione del centro commerciale Montedoro di Muggia.sono stati fermati dalla polizia tra il Comune di Muggia e Trieste per essere identificati. Segnalati da alcuni automobilisti e passanti, gli immigrati sarebbero irregolari giunti in Italia attraverso, dopo aver attraversato nel corso della notte l'area tra Slovenia e Italia. Gli agenti della Polizia hanno immediatamente attivato le operazioni di rito per accertarne la provenienza e la nazionalità, risultata essere pachistana. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, oltre alla Polizia. Una volta individuati, i migranti sono stati portati nelle rispettive caserme e commissariati per le normali procedure di identificazione. I 19 si trovavano nei pressi di un centro commerciale della zona quando sono giunte le forze dell'ordine, alle qualiavevano dato indicazioni in merito, insospettiti dalla fila di persone.