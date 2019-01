In fiamme la canna fumaria di una casetta: panico, tratti tutti in salvo

di E.B.

TRIESTE - Attimi di spavento nella tarda serata di ieri in via San Lorenzo in Selva: la prima squadra e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenuti iper ldi una casetta. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno verificato e bonificato la canna fumaria incendiata. Nessuna persona coinvolta nessun danno all'abitazione.