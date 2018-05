In autobus con addosso hashish e cocaina: arrestato 27enne

di E.B.

TRIESTE - Stava salendo sull'autobus in piazza Libertà, antistante la Stazione ferroviaria, per tagliare la corda alla vista della Polizia. Gli agenti sono però riusciti a fermarlo immediatamente per controllarlo visto l'dell'uomo, un 27enne di nazionalità marocchina già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. Dalla perquisizione è infatto emerso che addosso aveva un panetto di hashishe della cocaina suddivisa in due involucri per un peso complessivo di circa 7 grammi. Per questo motivo è stato arrestato. Ora si trova al carcere del Coroneo.