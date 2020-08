Impedisce al 118 di portare la mamma all'ospedale: denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per false attestazioni sull’identità personale un triestino del 1961. Già noto alle forze dell’ordine, in palese stato di ubriachezza, ha ostacolato due sanitari del 118 che dovevano accompagnare l’anziana madre in ospedale prelevandola da casa. Sul posto gli operatori della Squadra Volante intervenuti su richiesta della sala operativa del 112, che hanno identificato l’uomo con difficoltà. Ultimo aggiornamento: 12:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA