TRIESTE - Un totale di nove arresti in due settimane, dal 20 maggio al 4 giugno, sono stati effettuati dagli agenti del settore Polizia di frontiera, impegnati sia nei controlli ripristinati al confine sloveno in seguito alla sospensione dell'accordo di Schengen sia nei servizi mirati al contrasto dell'immigrazione irregolare.

Tutti gli arresti

Sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in tre distinte operazioni, un cittadino romeno di 27 anni - arrivato dalla Slovenia alla guida di un'auto insieme a cinque migranti irregolari di nazionalità turca, una donna e tre uomini tra i 15 e i 24 anni e un bambino di tre anni - e altri due connazionali, rispettivamente di 36 e 29 anni, bloccati mentre trasportavano 4 migranti irregolari ciascuno. Arrestata anche una cittadina serba di 31 anni, con diversi precedenti penali e di polizia e con vari alias, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bolzano. La donna, giunta in Italia su un bus di linea deve scontare un cumulo di pene di 23 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Bloccati anche altri due latitanti e due persone che non sarebbero dovute rientrare in Italia prima dei cinque anni. Il 31 maggio è stato invece arrestato un cittadino moldavo di 34 anni condannato in via definitiva alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione e della prostituzione. Entrato in Italia a piedi dal valico di Fernetti da un controllo è emerso a suo carico un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Frosinone. L'uomo è stato portato nel carcere di Trieste.