Straniero alla mensa, vuole il pasto Ma è chiusa: aggredisce l'operatore

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato perun cittadino venezuelano, residente in città. In palese stato di alterazione alcolica si è recato presso una struttura di accoglienza in via Gozzi e, nonostante la mensa fosse chiusa,che un operatore gli desse del cibo. Ha cercato anche di aggredirlo fisicamente e, tramite il 112, è stato richiesto l’intervento delle Volanti della Questura. Una volta ricostruito l’episodio, a fatica gli agenti –– sono riusciti ad accompagnarlo in Questura e durante il tragitto l’uomo ha ripetutamente datodell’autovettura di servizio. Anche il personale sanitario intervenuto è stato vittima dell’aggressività dell’uomo, successivamente trasportato presso l’ospedale di Cattinara. E’ stato denunciato e anche sanzionato amministrativamente per il suo stato di alterazione alcolica.