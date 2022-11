Trieste. Trasportava illegalmente 4 migranti. Arrestato passeur 27enne

TRIESTE - Nella nottata del 1 novembre i carabinieri di via Hermet hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 27enne originario del Montenegro, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un controllo effettuato dai militari in località Caresana del comune di San Dorligo della Valle, ha permesso di scoprire che il conducente, al volante di un veicolo con targa slovena, poco prima aveva fatto frettolosamente scendere dall’autovettura 4 persone risultate successivamente migranti. Erano tutte prive di documenti le quattro persone di nazionalità afgana che poi sono state accompagnate presso gli uffici preposti per la loro identificazione certa, e successivamente denunciate per il reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio italiano. Il veicolo utilizzato dal passeur per accompagnare i migranti in Italia è stato sottoposto a sequestro. Il 27enne è stato arrestato e portato al carcere del Coroneo.