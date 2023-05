Imbianchino in un carcere, ci ritorna con le manette ai polsi

TRIESTE - Aveva appena finito di lavorare come imbianchino in un carcere d'Oltralpe. Ironia della sorte, ha nuovamente varcato l'ingresso della galera ma stavolta con le manette ai polsi. Sono stati i Carabinieri di Duino a rintracciare l'uomo, un 43enne romeno di rientro nel Paese d'origine nel corso dei controlli svolti nel piazzale dell’area di sosta lungo la RA13. Gli accertamenti alla banca dati hanno fatto emergere che il 43enne era ricercato per inosservanza degli obblighi familiari e minaccia, reati commessi a Torino dove in precedenza risiedeva. I Carabinieri lo hanno dunque arrestato e portato al carcere del Coroneo dove dovrà scontare un anno ed undici mesi.