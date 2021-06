Illy offre un caffè espresso domani 1 giugno a tutta l'Italia

TRIESTE - Un caffè offerto negli illy Caffè e in tutti i bar partner aderenti all'iniziativa in tutta l'Italia e servito in una nuova tazzina d'artista disegnata da Matteo Attruia. È RipARTiAMO, il gesti simbolico scelto dal gruppo triestino del caffè per per celebrare la riapertura alle consumazioni in bar e ristoranti al bancone e ai tavoli, domani, 1 giugno, con l'auspicio che non subentrino più le condizioni per dover richiudere nuovamente. Sono oltre 3 mila i bar aderenti in tutta Italia, da Nord a Sud.

«È giusto sottolineare il momento finalmente di ritorno alla quasi normalità con un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo, in Italia il caffè è un momento piacevole per se stessi, di inizio giornata per tanti, o comunque un momento socializzazione in generale - spiega l'a.d. di Illycaffè Massimiliano Pogliani - È bello regalare, e con una tazzina simbolica che ricordi questo giorno che crediamo tutti possa essere un vero inizio. Più di quanto non sia avvenuto lo scorso anno quando pensavamo che i contagi fossero destinati a scomparire, quest'anno però ci sono i vaccini, che stanno progredendo che speriamo ci portino verso la fine del tunnel». Speriamo che «tutte attività che riapriranno non chiudano più, poiché è questo che uccide l'attività, chiusura e incertezza».