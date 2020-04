​Donazione all'Azienda sanitaria, Illycaffè contribuisce all'apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva

Illycaffè, grazie ad una donazione all'Azienda sanitaria universitaria Goriziana Isontina, contribuisce all'apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Hub di Cattinara-Trieste.



L'iniziativa - si legge in una nota - è volta a fronteggiare l'emergenza Coronavirus e si concretizzerà con l'allestimento al 13/o piano della Torre medica di 33 nuovi posti letto per pazienti con insufficienza respiratoria. L'attrezzatura necessaria all'allestimento - precisa l'Asugi - sarà composta da 30 ventilatori per terapia intensiva, 15 ventilatori polmonari per terapia sub intensiva, un sistema monitoraggio parametri vitali per terapia intensiva, un sistema monitoraggio parametri vitali sub intensiva, uno strumento portatile per radiografia, 120 pompe d'infusione, tre ecografi portatili, 20 umidificatori ad alto flusso, due defibrillatori e due sistemi di monitoraggio emodinamico avanzato.



«Abbiamo ampliato di oltre 80 nuovi posti letto le terapie intensive della nostra Regione garantendo così l'assistenza - ha affermato il vicepresidente della regione Fvg con delega alla Salute Riccardo Riccardi - a tutti i cittadini della nostra Regione e non solo; siamo stati di aiuto a chi è in maggior difficoltà. Ringrazio illycaffè che ci permette ora di concludere la realizzazione di Cattinara dove sono in fase di realizzazione i nuovi posti letto». © RIPRODUZIONE RISERVATA