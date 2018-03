Il teatro lirico Giuseppe Verdi porta "La traviata" in Giappone nel 2019

di E.B.

TRIESTE - Il Teatro lirico Giuseppe Verdi sarà impegnato in unacon un nuovo allestimento dedi Giuseppe Verdi che toccherà le principali città nipponiche fra ottobre e novembre del 2019. Sponsor della tournée sarà Allianz. Il tour toccherà le più importanti città del Giappone tra cui - solo per citarne alcune -Tokyo, Osaka, Nagoya, Sendai, Omiya, Yokosuka. A Tokyo la Fondazione sarà accolta nel celebre "Bunka Kaikan Tokyo", il più importante e famoso Teatro della città, la cui sala principale conta circa 2300 posti. "La traviata" è un'opera simbolo del repertorio italiano ed è un titolo che gode di un'immensa fortuna nel cosiddetto mercato globale dell'Opera. L’organizzazione della trasferta e della produzione sarà un'imponente sforzo organizzativo, che vedrà la partecipazione ditra orchestra, coro e tecnici. Direttore d’orchestra della produzione sarà il Maestro, punto di riferimento per il Teatro, che collabora regolarmente in tutte le Stagioni del Verdi, di cui ha diretto le ultime due aperture, Rigoletto (novembre 2016) e Evgenij Onegin (novembre 2017). Spiega il: «Questo progetto consolida definitivamente il Verdi tra le realtà a proiezione internazionale della cultura italiana. Si tratta di un impegno tra i più prestigiosi e importanti che la Fondazione abbia mai affrontato».