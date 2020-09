Un operatore e due ospiti positivi al Covid nella residenza per anziani Hotel Fernetti

TRIESTE - Un operatore della residenza polifunzionale per anziani Hotel Fernetti a Monrupino (Trieste) è risultato positivo al coronavirus assieme a due ospiti della struttura, uno dei quali si è ripositivizzato dopo essere già stato contagiato in precedenza. Lo ha riferito il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine di un incontro oggi a Trieste.

«E' risultato questa mattina come conseguenza di uno screening degli operatori che lavorano nelle strutture», ha spiegato Riccardi. Il vicepresidente ha quindi aggiunto che i due anziani positivi «sono asintomatici e sono stati trasferiti in una Rsa a San Giusto» a Trieste, mentre «sono in corso attività di sorveglianza sul centinaio di ospiti della struttura» di Fernetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA