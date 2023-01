Ha un arresto cardiaco in strada: 70enne in gravissime condizioni

TRIESTE - Una donna di circa 70 anni di età è stata soccorsa in Largo Barriera Vecchia a Trieste dopo essere stata colta da un grave malore. Le persone che l'hanno vista sta male e accasciarsi al suolo, in strada, hanno chiamato subito il Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue112. La chiamata è stata puntualmente trasferita dalla centrale dei primo livello alla sala operativa della Sores. Gli infermieri hanno attivato immediatamente l'equipaggio di una ambulanza con infermiere a bordo e l'equipaggio di un automedica, entrambe proveniente da Trieste. L'equipaggio di un'ambulanza di base ha prestato i primissimi soccorsi avviando una lunga rianimazione, poi continuata dalle altre due equipes sanitarie fino al nosocomio. La donna, trovata in arresto cardiocircolatorio, è stata rianimata e trasportata con la massima urgenza all'ospedale di Cattinara in codice rosso.