Guidava l'auto del papà senza patente. E non era la prima volta: 21enne nei guai

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -ma non aveva mai conseguito la patente. Il 17 luglio scorso, H.N. 21 anni, è stato fermato da una pattuglia della Polizia locale in Borgo Teresiano: un successivo controllo sulle banche dati ministeriali ha peggiorato la posizione del ragazzo perché recidivo. Era infatti incappato altre volte in analoghi controlli di polizia stradale e. Il Codice della Strada prevede una pesante sanzione amministrativa per questo comportamento ( 5.110 euro e fermo del veicolo per 3 mesi) ma, se viene ripetuto nel giro di due anni, si considera reato penale quindi spese legali/processuali e sequestro del veicolo ai fini della confisca. A questo si aggiunge la sanzione al padre(398 euro). La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo qualche giorno dopo nei pressi dell'abitazione del giovane, dove gli Agenti si sono recati per notificargli alcuni atti legati al precedente controllo: H.N. si stava allontanando a bordo di un’altra autovettura, questa volta condotta dalla fidanzata. Da questo secondo secondo controllo è emerso cheed il suo veicolo, acquistato quello stesso giorno da H.N., non era assicurato (868 euro di multa e sequestro del veicolo).