Guida ubriaco, provoca incidente con un ferito: 30enne nei guai

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha sanzionato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino di trent’anni. Alla guida della sua autovettura ha provocato un incidente stradale, a seguito del quale la controparte del sinistro è rimasta ferita. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo e, dopo le formalità di rito, è stato sanzionato mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il fatto è successo nella notte in via Crispi, angolo via Nordio.