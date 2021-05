Guida la moto senza patente e con documenti falsi: nei guai un 23enne

TRIESTE - Senza patente guidava la moto, un 23enne è finito nei guai a seguito di un controllo da parte della Polizia di Duino Aurisina. A bordo con lui c'era un'altra persona. Il giovane, alla richiesta dei poliziotti, ha mostrato i documenti in suo possesso: la carta di circolazione, aggiornata da poco per un recente passaggio di proprietà, ed una patente di guida rumena. Gli agenti, insospettiti da alcune incongruenze, hanno approfondito il controllo scoprendo che la patente esibita era falsa. Il giovane è stato quindi denunciato per la guida senza patente, in quanto mai conseguita, e per l’utilizzo del documento falso; la moto è stata sottoposta al fermo amministrativo di 3 mesi. La Polizia ha verificato in seguito che il conducente non era nuovo a comportamenti del genere: nel 2019 era stato sanzionato dalla polizia locale di Trieste per un fatto analogo. Per questo comportamento ripetuto nel biennio, e come previsto dal codice della strada, il veicolo veniva sottoposto al sequestro per la sua confisca, ed il conducente sanzionato – questa volta penalmente – per la guida reiterata senza patente.