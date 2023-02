Il ministro Urso: «Al lavoro per un corridoio logistico, Trieste e Venezia porti dell'Ucraina»

TRIESTE - «Stiamo già lavorando per mettere in campo un corridoio logistico, infrastrutturale, ferroviario e portuale che consentirà ai porti di Trieste e Venezia di diventare a breve i porti dell'Ucraina che sono stati occlusi dalle navi militari russe». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1. «Il quadrante Europa di Verona - ha aggiunto - diventerà la piattaforma logistica che può aiutare sia per quanto riguarda l'import sia per quanto riguarda le esportazioni di beni ucraini in Italia e in Europa. Il sistema italiano diventerà la piattaforma infrastrutturale logistica dell'Ucraina», ha detto ancora Urso.