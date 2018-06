Guerra ai parcheggiatori abusivi: emesso il primo daspo urbano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La "guerra" ai parcheggiatori abusivi portata avanti dal Comune ha già prodotto i primi risultati con l'emissione di, misura di allontanamento prevista dal decreto Minniti ed entrata in vigore da meno di una settimana. Ad incappare nella nuova norma è stato,appunto,. A comunicarlo è stato oggi il vicesindaco(Lega) che ha aggiunto la volontà di proseguire l'iter per armare la Polizia locale. «Va visto infatti - ha detto - come strumento per garantire il presidio del territorio 24 ore su 24». Dunque ha precisato: «Non vogliamo fare gli sceriffi come dicono ma soltanto dare più sicurezza ai cittadini, anche di notte, e ciò lo si può fare solo proseguendo in questa direzione». Il bilancio dell'attività 2017 è stato fatto dal nuovo comandante della Polizia locale Walter Milocchi: spiccano le 704 violazioni introdotte un anno fa dal nuovo regolamento di polizia urbano, di cui126 per bivacco, 114 contro i parcheggiatori abusivi e 12 per la lotta alla prostituzione. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono state elevate 8.129 sanzioni di cui 2.385 riguardano il superamento dei limiti di velocitò, 1.380 mancate revisioni, 1.044 non rispetto dei semafori, 680 assicurazioni scadute e 500 velocità pericolose. Ed ancora, gliilevati lo scorso anno sono stati 1.823 di cui 1.031 solo con danni materiali, 786 con lesioni personali e 6 con esito mortale.