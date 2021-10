Manca ormai pochissimo all’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. In alcuni settori però “l’ora x” del 15 ottobre potrebbe avere effetti critici. Tra questi c’è soprattutto quello portuale. Secondo sindacati e autorità infatti, tra i lavoratori dei porti italiani ci sarebbe circa un 20 per cento di non vaccinati. Un dato pressoché in linea con quello nazionale che però preoccupa per l’importanza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati