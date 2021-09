Green pass, allievi vaccinati con siero extra Ue: esclusi dalle lezioni in presenza

TRIESTE - Hanno fatto il vaccino nel loro paese d'origine, ma con un siero diverso da quelli riconosciuti a livello Ue. «Al momento non possono fare una terza dose» con altro siero, «perché i tempi di somministrazione sono troppo ravvicinati». Quindi vengono esclusi dalle lezioni in presenza, se non dopo l'esito negativo di un tampone. È una delle impasse a cui devono far fronte da oggi alcuni studenti extra Ue del conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste.

Da oggi, 1 setttembre, all'istituto musicale, alla pari degli altri enti accademici, si accede solo con Green pass. Al Conservatorio sono iscritti circa 750 studenti, spiega il direttore Roberto Turrin, «di questi il 20%, 160-170 persone, è straniero». La maggior parte proviene da paesi Ue, come dalla vicina Slovenia o Croazia. «Ma alcune unità arrivano da paesi al di fuori dell'Europa e per loro l'accesso regolare all'istituto da oggi è più problematico. Siamo in attesa di risposte da parte dell'autorità sanitaria o di autorità riferite all'università per capire come comportarci in situazioni di oggettiva difficoltà».

Alcuni allievi, spiega, «sono disposti a fare il vaccino ma non riscontrano problemi». In attesa di chiarimenti, questi ragazzi «ora possono venire a lezione con tampone o in alternativa seguire le attività online». Il Conservatorio, ricorda Turrin, è frequentato anche da studenti pre accademici. «I nostri allievi hanno dai 10 anni in su. Per chi non è in età accademica il Comitato interno per il protocollo Covid ha stabilito la non obbligatorietà del Green pass, per analogia con il grado di scuola frequentato. Se al mattino non hanno bisogno di certificazione per accedere alla scuola media - conclude - abbiamo ritenuto di non dovergliela chiedere alle lezioni del pomeriggio».