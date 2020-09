Grande successo per Esof 2020, 180 eventi in cinque giorni e circa 7 mila connessioni

TRIESTE- Esof2020, Trieste città europea della scienza, chiude con un successo scientifico per l'alto livello degli scienziati partecipanti, per il numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e anche per la presenza di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha annunciato fondi alla ricerca di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento di ieri. Il presidente di Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma efficace: «un successo nonostante la pandemia». Trieste, città italiana dove maggiore è la concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al numero di abitanti, è stata «abitata» per cinque giorni da nomi di altissimo livello, con due premi Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish, Nobel per Fisica per le ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli, medaglia Fields per la matematica, equivalente al Nobel. Dall' economia - con il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e l'economista statunitense Jeffrey Sachs - , tanto per fare dei nomi.



Dall'incrocio di questo parterre emergono tre ambiti più significativi il cui approfondimento è urgente, anche se per ragioni diverse: Covid, sostenibilità (ambientale) e tecnologia quantistiche. Inquietanti sono gli studi del tossicologo tedesco Thomas Hartung, secondo il quale il Covid ha un impatto - e duraturo - anche sul sistema nervoso; dunque sui casi asintomatici. In tema di sostenibilità l'economista statunitense Jeffrey Sachs ha rivolto un appello a scienziati, imprenditori e politici perché insieme individuino e centrino un obiettivo comune evitando l'implosione al pianeta.



Lo stesso Sachs ha partecipato a un altro panel, lanciando un assist al progetto di VirtualAgricolture lanciato dall'imprenditore Andrea Illy. Infine, da più parti arriva l'invito ad accelerare gli studi sulle tecnologie quantistiche. Successo anche di pubblico: i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni hanno registrato 1400 connessioni al giorno, con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento. Appena chiusi i battenti, si lavora a un nuovo progetto: l'eredità a Trieste della manifestazione, annuncia il Champion di Esof2020, il fisico Stefano Fantoni, potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una organizzazione) dove per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per interrogarsi su un argomento.