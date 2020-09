Sequestrati 33 chili di molluschi al Mercato di Grado, multe a due pescherecci

GRADO (GORIZIA) - La Guardia Costiera di Monfalcone ha sequestrato 33,5 kg di molluschi bivalvi appartenenti alle specie «Fasolaro» e «Cuore di mare» al Mercato di Grado. Il prodotto è stato rinvenuto illecitamente detenuto a bordo di due pescherecci, in violazione degli obblighi di registrazione del pescato.



Secondo quanto emerso dalle indagini, l'occultamento a bordo serviva a non far transitare i molluschi dal Centro di Spedizione, come previsto dall'iter sanitario, imposto per legge a tutela della salute dei consumatori. È inoltre stato accertato che una delle due unità sanzionate aveva conferito parte del prodotto ittico in violazione degli orari obbligatori di sbarco previsti dalla vigente normativa regionale.



L'ipotesi sanzionatoria (da 2.000 a 6.000 euro) è in fase di definizione in quanto sono tuttora in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto per valutare ulteriori profili di responsabilità ai danni dei trasgressori. L'operazione è stata condotta in collaborazione con il personale medico veterinario della locale Azienda Sanitaria, che ha proceduto a disporre l'immediata reimmissione in mare del prodotto ittico sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA