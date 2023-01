Zone blu, a Gorizia cambiano i parcometri: in un anno oltre 1700 multe per divieto di sosta

GORIZIA - Oggi a Gorizia si è tenuta la presentazione del report sull'attività della polizia locale svolta nel 2022. A margine dell'incontro il sindaco Rodolfo Ziberna ha annunciato la prossima sostituizione di tutti i parcometri delle zone blu. Quelli che arriveranno - informa il Comune - saranno parcometri di ultima generazione che svolgeranno anche funzioni informative rispetto alle soste. Proprio il divieto di sosta rappresenta, ancora una volta, la norma stradale meno rispettata visto che, lo scorso anno, le sanzioni sono state 7.170. In netto stacco seguono le 291 multe per accessi irregolari nelle Ztl; per superamento dei limiti di velocità, 132; per mancate revisioni, 91; per sosta irregolare su stalli per invalidi, 84, o per mancata copertura assicurativa, 21. Diciannove in tutto le patenti ritirate, mentre 16 gli automobilisti sanzionati per essere stati sorpresi alla guida con il telefono o per irregolarità riferite al trasporto pesante.