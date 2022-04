Immigrati irregolari stipati nel bagagliaio dell'auto: arrestato passeur di 24 anni

GORIZIA - La polizia di Gorizia ha arrestato un uomo, di 24 anni, cittadino moldavo, per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Il giovane è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Arrestato passeur: immigrati stipati in auto

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in una via del capoluogo isontino grazie alla segnalazione di un residente, che aveva visto giungere in un parcheggio una vettura dalla quale erano scesi dodici cittadini stranieri, che sono risultati essere pachistani irregolari in Italia. Dagli accertamenti è emerso come avessero viaggiato tutti all'interno della medesima auto - guidata dal cittadino moldavo - e come quattro di essi fossero stati stipati nel bagagliaio. Ultimate le procedure di identificazione, i migranti sono stati affidati a una struttura di accoglienza.