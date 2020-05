Cade da tre metri montando condizionatori, operaio gravissimo

GORIZIA - Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 11 nel quartiere di Lucinico, a Gorizia. Per cause al vaglio della Polizia, l'uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri, mentre stava eseguendo la sostituzione di un motore esterno per condizionatori d'aria. Sul posto è giunta l'equipe medica dell'elisoccorso che ha dapprima stabilizzato l'uomo e lo ha quindi trasferito, a bordo del velivolo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nell'impatto al suolo, l'uomo ha riportato traumi alla faccia a al torace. Non sarebbe in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA