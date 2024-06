GORIZIA - La storia si ripete da tempo. E proprio per questa ragione il destinatario del messaggio deve averla combinata grossa. Cosa avrà mai fatto per meritarsi tutto questo non ci è dato saperlo, tantomeno chi sia lui, ma sappiamo che non è la prima volta che si trova un cartellone del genere. Ci troviamo nella zona goriziana a uno dei valichi confinari tra Italia e Slovenia. Un manifesto di diciotto metri quadrati in cui appare chiara - ma soprattutto grande e ben visibile - la scritta "Infame". Rafforzata anche dalla definizione, qualora ce ne fosse bisogno, che della parola offensiva ne dà la Treccani. E, nel caso vi fossero ancora dubbi da sciogliere, l'indirizzo al sito della nota enciclopedia posizionato in basso a destra. Come una nota a piè di pagina.

Quanto costa il cartellone

Messaggi su carta che sembrano quasi fuori tempo in un'epoca in cui tutta la conversazione, anche quella vendicativa, si muove sui social. E dove, diciamocelo, gli sarebbe anche costata di meno. Sì perché le tariffe per questo piano di vendetta viaggiano attorno ai 200 euro. Ma solo per una quindicina di giorni di affissione. Poi, il costo ovviamente lievita. Il committente anonimo, però, pare non aver problemi in questo senso. Come a dire che il gioco vale la candela e tirare fuori dal portafoglio un centinaio di euro per una vendetta senza tempo non è una spesa buttata al vento. Così ogni anno prenota, solitamente a primavera, l'affissione su un cartellone di quasi 20 metri della maxi scritta offensiva.

Cartellone per l'ex amico: cosa c'è scritto

L'aggettivo è sempre lo stesso, così come la vicenda si ripete uguale da anni, ma questa volta con una novità, perché in alto a sinistra, vicino alla scritta "Infame", c'è un dettaglio in più che fa sorridere la comunità isontina, ancora a interrogarsi sul perché e il per chi di tale gesto. Ma pare che un'idea - seppur vaga - ci sia. «...E pure con stretta di mano» si legge nell'angolo alto.

La fotografia

Ad accompagnare la maxi scritta, sdoppiata in due colori - blu e rosso - anche una foto d'epoca, su cui i concittadini si sono soffermati a lungo e cercano ancora di decifrare. Una sorta di leggenda metropolitana - che qualche fondamento di verità pare averlo - narra che la zona in cui è stato posizionato il cartellone non sia stata scelta casualmente. Di lì infatti passerebbe frequentemente il destinatario, che avrebbe residenza nel quartiere. Una zona dunque scelta appositamente affinché si potesse imbattere in quella scritta in vari momenti della giornata. Già in passato era stato accertato che non ci sono profili illeciti, visto che il cartellone si limita a declinare il significato di un termine dispregiativo senza che ci siano collegamenti con la persona cui è dedicato.