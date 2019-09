GORIZIA - Un camionista, originario della Polonia, è stato trovato morto questa mattina all'interno della cabina del proprio autotreno parcheggiato nell'area della stazione confinaria di Sant'Andrea di Gorizia.



Secondo quanto ha potuto stabilire la Polizia di Stato, non ci sono al momento elementi che possano far ipotizzare responsabilità di terzi nel decesso dell'uomo. La pista più accreditata sarebbe quella del malore. Il camionista era all'interno dell'autotreno con le portiere chiuse: per aprirle sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale. Il decesso sarebbe stato fatto risalire a diverse ore prima del rinvenimento del corpo. Dalle telecamere della stazione confinaria è emerso che il camion era entrato nella struttura tre giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA