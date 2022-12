Begliano, scontro allincrocio tra due auto: ferito un bambino di 7 anni

SAN CANZIAN D'ISONZO (GORIZIA) - A Begliano di San Canzian d'Isonzo, intorno alle 17:30, l'incrocio tra via Puccini e via Oberdan, si è verificato uno scontro tra due auto e un bambino di 7 anni è rimasto ferito. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e hanno attivato i vigili del fuoco e la polizia. Il bambino è stato trasportato con lesioni non severe all'ospedale San Polo di Monfalcone.