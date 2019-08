Amianto sotto le piastrelle della scuola, gli alunni "dirottati" in altra sede

GORIZIA - Residui di colla con presenza di amianto sono stati rilevati nel corso di indagini preventive alla riapertura delle scuole nell'edificio che ospita la scuola primaria Frinta. Per precauzione e per poter bonificare il plesso, da settembre i circa 100 alunni della scuola saranno dirottati in un'altra scuola, la «Pecorini», nel quartiere di Straccis. Il Comune attiverà un servizio navetta gratuito per gli studenti, ha annunciato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, spiegando che le analisi sulla presenza di amianto nell'aria hanno dato esito negativo. «In una nota dello scorso 24 giugno è stata espressa preoccupazione, da parte dei tecnici che si stavano occupando della bonifica del plesso, per la possibile tipologia della pavimentazione in vinil-amianto - ricostruisce la vicenda Ziberna - Gli uffici comunali hanno deciso di anticipare i controlli, già previsti nell'intervento progettuale ai fini dello smaltimento del materiale tolto, affidando l'incarico a una ditta specializzata per effettuare gli opportuni accertamenti». Dalle analisi, i cui risultati sono arrivati il 12 agosto, è emerso che sulle piastrelle non c'è alcuna traccia di questo materiale che, invece, è stato rinvenuto nella parte sottostante, ovvero nei residui di colla usata per una pavimentazione fatta venti anni fa. Si ipotizza che durante quei lavori non tutto lo strato di colla esistente sia stata eliminata assieme al vecchio pavimento.

