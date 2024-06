Un grande campo da golf in centro città: arriva "In City" con giocatori dall'Italia e dall'estero

TRIESTE - Il centro di Trieste si prepara a diventare un grande campo da golf: è in programma per domani sabato 8 giugno il Southwest Greens Central Europe In City Golf, torneo di golf cittadino realizzato in co-organizzazione con il Comune di Trieste. Un totale di 18 buche saranno allestite tra piazza Unità d'Italia, Ponterosso, Cavana e altri luoghi simbolo della città, con palline rigorosamente morbide e adatte alla tipologia di gioco cittadino. Il torneo vedrà protagonisti giocatori in arrivo da tutta Italia e dall'estero, pronti a sfidarsi davanti al pubblico, che potrà seguire in presa diretta ogni buca, segnata nella mappa ufficiale della manifestazione. I partecipanti arriveranno domani sera nella Club House Caffè fissata al caffè degli Specchi. Sabato alle 10 il ritrovo per i giocatori sarà in piazza Unità d'Italia con il via ufficiale alla manifestazione previsto per le 11. Ogni buca avrà una sua peculiarità, con attrezzature da dribblare, spazi particolari da attraversare o sorprese che si presenteranno sul percorso dei concorrenti.