Addio a Giuseppe Bono, bandiere a mezz'asta in tutti gli stabilimenti per l'ex ad di Fincantieri

TRIESTE - Il gruppo Fincantieri già da ieri, 8 novembre, ha deciso di adottare una serie di iniziative di commemorazione per ricordare Giuseppe Bono . Fino al giorno delle esequie, previste per sabato 12 novembre, saranno esposte le bandiere a mezz'asta in tutte le sedi e negli stabilimenti del Gruppo. L'azienda ha osservato un minuto di raccoglimento alle ore 12. Per celebrare il contributo di Bono nella vita della società, la Sala Consiglio della sede di via Genova a Trieste verrà intitolata alla sua memoria. Verrà inoltre attivata una borsa di studio a suo nome per ricordare i valori della formazione e della dedizione al lavoro, che hanno sempre contraddistinto il suo operato. .