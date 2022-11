Trieste, giretto in scooter ma spunta un cinghiale all'improvviso: 60enne si schianta contro l'animale e stramazza a terra

TRIESTE - A Trieste, in Strada di Basovizza, un uomo di circa 60 anni in sella al suo scooter si è schiantato contro un cinghiale sbucato all'improvviso. Il malcapitato è stato sbalzato per un paio di metri ed è finito malamente a terra. Sul posto è stata inviata immediatamente un'ambulanza da Trieste.

L'uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato un trauma alla schiena, ma non ha voluto essere trasportato in ospedale. Sul posto la polizia locale.

Incidente a Piancada di Palazzolo dello Stella

Sempre nel tardo pomeriggio di oggi, una donna di circa 60 anni di età è stata soccorsa dal personale sanitario a Piancada di Palazzolo dello Stella. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana, ha perso il controllo dell'auto mentre transitava lungo una via che si snoda poco dopo il cavalcavia della ferrovia. Si è schiantata contro un portone di delimitazione di accesso a un fondo agricolo e quindi è finita in un fossato (senz'acqua). Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Sul posto i Vigili del fuoco poiché la donna, cosciente ma in stato confusionale, è rimasta imprigionata nell'abitacolo. La donna è stata liberata dall'abitacolo, stabilizzata e trasportata in volo, in codice giallo, per un trauma cranico, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nessun altro mezzo coinvolto.