Giro di vite contro lo spaccio: in 3 nei guai, droga sequestrata

di E.B.

TRIESTE - Giro di controlli volti al contrasto dello spaccio e consumo diche, nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, hanno prodottodi altrettantitrovati in possesso di diversi tipi di droga. Si tratta di Z. C. senza fissa occupazione che, sottoposto a controllo e perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 75 pastiglie di ecstasy, nonché di una minima quantità di marijuana e di un bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione gli operatori della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura hanno scoperto, all’interno della camera da letto, occultato in un cassetto di un mobile, un sacchettino in trasparente contenente l’ecstasy: 75 pastiglie di colore rosa raffiguranti da un lato il volto di un faraone e sul retro riportanti la dicitura “WORNING PHARAOH 240 MG”, del peso di circa gr. 46, nonché della marijuana e un bilancino elettronico di precisione. Sono state sequestrate anche due dosi di cocaina al triestino C. M. nonché altra pasticca di ecstasy a carico di S. H., indiano. Tutta la droga è stata sequestrata.