Gira col coltello a serramanico in zaino: 21enne nei guai

GORIZIA - Un giovane di 21 anni, residente a Romans d'Isonzo, è stato denunciato dalla Polizia per il reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Durante un servizio di controllo sul territorio, lungo la strada regionale 117, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Gorizia, hanno fermato e identificato il ragazzo che si trovava in compagnia di un coetaneo. Dentro alla zaino del giovane, è stato trovatocm e lunghezza complessiva di 20. Accompagnato in Questura, il 21enne è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato commesso che prevede la pena dell'arresto da un mese ad un anno e dell'ammenda dIl coltello è stato sottoposto al vincolo del sequestro penale.