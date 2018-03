Si schianta in Panda: muore 94enne, ragazzo investito da un bus è grave

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Giovedì nero sulle strade della città, teatro di una serie di incidenti a partire dall'ora di pranzo quando in viale miramareè stata colta da un malore mentre era alla guida della sua auto, unaazzurra, ed è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muretto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuti sul posto: hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziana.E' ricoverato, invece, in gravi condizioni un 23enne che nel primo pomeriggio è stato investito da un autobus in via Carducci, all'altezza del mercato coperto. Il giovane stava attraversando la strada, pare,. Ha riportato unche gli ha alterato le funzioni vitali. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica per immobilizzare il giovane e trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Cattinara dove si trova in prognosi riservata. Un terzo incidente stradale si è verificato in galleria: un 38enne alla guida di un furgoncino Fiat ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la parete per ragioni ancora da definire.