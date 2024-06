Trieste, proseguono le ricerche del giovane disperso in mare: in aiuto arriva il robot subacqueo

TRIESTE - Proseguono senza sosta le ricerche - al momento senza esito - del 24enne di nazionalità marocchina che si sarebbe tuffato volontariamente in mare (verosimilimente per fare una bravata) in stato di alterazione alcolica dopo una serata di festa in Porto Vecchio. Il fatto è accaduto poco prima dell'alba di ieri (12 giugno) - erano circa le 4 del mattino - nelle acque comprese tra il Molo Terzo e il Molo Quarto.

Il giovane non è più riemerso. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte impegnando Guardia costiera, Guardia di finanza, Polizia di Stato, un elicottero della Protezione civile e Vigili del fuoco.

Tutti gli operatori impegnati hanno scandagliato l'area compresa tra molo terzo, molo quarto, diga vecchia, sacchetta, cioé l'area davanti alle rive in centro città. La motobarca degli specialisti nautici ha percorso una griglia dell'area scandagliando il fondale con lo scan sonar e utilizzando il Rov mentre dall'imbarcazione del Nucleo di Soccorso subacqueo acquatico i sommozzatori si sono immersi perlustrando il fondale con tecniche di ricerca sistematica a tappeto. La condizione torbida delle acque - a causa del maltempo che imperversa da giorni - renderebbe più difficoltose le operazioni di ricerca. In campo anche un sistema robot subacqueo pilotato da remoto proprio per scandagliare ancora meglio i fondali. A lanciare l'allarme era stata una amica del 24enne convinta che l'amico fosse già morto.