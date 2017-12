Giorgia Meloni candidata premier: «Bene una via ad Almirante»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Sono laper il mio partito. Il tema della leadership però non è il primo punto, prima mi si deve dire cosa si fa al governo, come si difendono gli italiani». Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine dei lavori del IIche si è aperto oggi al PalaTrieste e si concluderà domani, domenica 3 dicembre. Si tratta del primo raduno della destra in Friuli Venezia Giulia. Meloni ha auspicato che «ci sia presto, nelle prossime settimane perché ci sono diverse cose da chiarire. Io voglio vincere con il centrodestra ma ci sono questioni come la coerenza, il programma sui quali le cose vanno concordare». Sono presenti i vertici del partito al PalaTrieste, da Ignazio La Russa a Isabella Rauti. «Sono d'accordo. Almirante è un patriota della nazione, è una persona di cui l'Italia non ha sufficiente memoria» ha risposto Meloni a chi le chiedeva un commento sull'ipotesi che a Trieste sia intitolata. Durante il suo intervento, ha lanciato la fase 2 del Movimento appellandosi ai "patrioti" ossia «operai, imprenditori che non delocalizzano, coloro che difendono le eccellenze italiane, i precari che mettono al mondo un bambino, pensionati che danno una mano davanti alle scuole e maestre che non rinunciano al Presepe in classe». I temi forti del congresso saranno oggi reddito d’infanzia e, super deduzione delle tasse per chi assume,, blocco navale e abolizione delle protezione umanitaria: sono attesi 4 mila delegati da tutta Italia.«L'Italia è una sola - ha detto il sindaco- questa città rappresenta il Paese, il tricolore è impresso nel nostro Dna come simbolo di libertà». Il centrodestra rappresenta la democrazia reale e con anime differenti contribuisce alla crescita di tutti. A differenza della sinistra non impartiamo lezioni a chi deve dire solo 'si signorè. Il popolo del centrodestra vota i propri rappresentati e non impone capi dall'alo. Uniti sapremo tornare al governo». L'appello di Fratelli d'Italia - in tema di candidature regionali alle elezioni del 2018 - è che la coalizione di centrodestra trovi al più prestopresidente. «Noi siamo italiani di nascita e per scelta quindi è vergognoso sentire parlare di Ius soli - ha dichiarato il sindaco di Gorizia- noi abbiamo pagato il fatto di essere paese di confine e continuiamo a pagare per questo allargamento dell'Europa. Da noi chi c'è non scappa da paesi in guerra, non abbiamo mai visto donne e bambini. Ma ben venga se l'Austria presidia i confini almeno non ci sono migranti di ritorno».