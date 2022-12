I geranei sui davanzali delle finestre murate di una catapecchia tradiscono il romeno con dieci fogli di via

TRIESTE - Un tocco di bellezza a quella casa dall’aspetto decadente: alle finestre murate dei bei vasi di gerani per abbellire quella che è considerata una catapecchia. Ma questo particolare, in aggiunta alla porta di ingresso sfondata per occuparla abusivamente, lo tradiscono, e così gli costa una denuncia per danneggiamento e l’intimazione del prefetto a lasciare il Territorio Nazionale. Tuttavia, quest’ultimo ammonimento non vuole proprio prenderlo in considerazione, e per questo viene denunciato 10 volte nell’arco di 10 mesi. Alla fine desiste e decide di allontanarsi, trascurando le sue vicende giudiziarie.

Allo scadere dei dieci anni decide di rientrare in Italia e, a seguito del controllo della pattuglia dei Carabinieri di Barcola, scopre che il suo debito con la Giustizia non si è ancora estinto. L’uomo, un 50 enne romeno, è ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 2 anni ed 1 mese di reclusione per inosservanza al provvedimento di lasciare il Territorio Nazionale e di non fare reingresso per 10 anni emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2002. Così la pattuglia dei Carabinieri di Barcola lo arresta e lo conduce al Coroneo.