Geografie Festival 2023 apre con lezioni di sogni. Inaugurazione con Paolo Crepet

MONFALCONE – Da domani fino a domenica 26 marzo torna a Monfalcone Geografie, il festival promosso dal Comune di Monfalcone e curato da Fondazione Pordenonelegge.it. Tanti i protagonisti che si alterneranno lungo le cinque giornate nel cuore della città dove si incrociano rotte di mare e di terra. L'evento inaugurale nel centralissimo Geovillage di Piazza della Repubblica è affidato allo psichiatra-scrittore Paolo Crepet, che alle 17:30 presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro "Lezioni di sogni" (Mondadori), un “portolano per naviganti impauriti da vecchie e nuove tempeste” decisi a riafferrare il bandolo di una matassa strategica, l’educazione, davanti ad adulti impreparati e quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e giovani che si sentono privi di punti di riferimento. A introdurlo Valentina Gasparet, curatrice di Pordenonelegge.

Gli ospiti

Un cartellone ricco di appuntamenti, per esplorare le geografie dei paesaggi ma anche quelle del cuore e dei sogni, e tante traiettorie sullo sfondo delle nostre vite. Tanti i protagonisti selezionati per la direzione artistica di Gian Mario Villalta e Roberto Covaz con il Comitato scientifico: ci saranno ancche gli scrittori Andrea Vitali, Matteo Bussola e Catena Fiorello Galeano, l’astronauta Paolo Nespoli, l’artista visivo Gregorio Botta, la storica dell'arte Emanuela Pulvirenti. E ancora il filosofo Marcello Veneziani, il divulgatore Massimo Cannoletta, i giornalisti Roberto Arditti, Tommaso Cerno, Denise Pardo e Fausto Biloslavo, il saggista ed editorialista politico Daniele Capezzone, l’antropologa Anna Rizzo e infine lo showman Ezio Greggio con il nuovissimo memoir “Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” pubblicato da Solferino, che sarà presentato in coda al festival venerdì 31 marzo, al Teatro Comunale alle 21, per uno spostamento sopraggiunto.

Nella serata inaugurale, alle 20.45 al teatro Comunale di Monfalcone, riflettori su un classicio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, “Il dio bambino”, riportato in scena dall’attore Fabio Troiano per la regia di Giorgio Gallione: l’emblematica storia d'amore di un uomo a confronto con una donna, un'indagine lucidissima, mai autoassolutoria, spietata e affettuosa al tempo stesso. L’evento è a pagamento Info e prenotazioni: Biglietteria del Teatro 0481 494664 (lun-sab 17.00-19.00) / biglietteria. teatro@comune.monfalcone.go.it