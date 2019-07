Gattino precipita per 4 metri in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco /Foto

di E.B.

TRIESTE - Vigili del fuoco in azione per recuperare un gattino precipitatoE’ accaduto stamattina in Via dell’Ermada a Opicina. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina ha iniziato le operazioni di recupero del felino con tecniche specifiche: l’acqua nel pozzo raggiungeva il mezzo metro di altezza e il gattino era riuscitodella parete, ma non riusciva a risalire. Per eseguire l’intervento in sicurezza, il soccorritore si è calato utilizzando il cavalletto cevedale, riportando così il felino in superficie per riconsegnarlo al proprietario.