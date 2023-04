Prevenzione gastroenterologica, al via visite e screening gratuiti. Come prenotare

TRIESTE - Una serie di visite gratuite di prevenzione gastroenterologica sono state programmate dalla sezione Lilt di Trieste a partire dal 20 aprile. Per prenotare un appuntamento si può contattare il numero 040 398312 da lunedì. Il numero di posti è limitato - informa l'associazione - e le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. Come la gran parte delle patologie, anche tumorali - ricorda la Lilt - le malattie dell'apparato gastrointestinale si possono prevenire adottando stili di vita corretti, che consistono in particolare nel praticare attività fisica costante, evitare il sovrappeso, adottare una dieta ricca di fibre e vitamine, evitare grassi saturi e sale, limitare il consumo di bevande alcoliche e di carne rossa, evitare gli zuccheri raffinati.