Prova di Guinness World Record per il tiramisù più lungo del mondo

di Paola Treppo

VILLESSE (Gorizia) -diper il tiramisùdomenica 11 febbraio in Friuli Venezia Giulia, al Tiare Shopping di Villesse. Dopo il record del tiramisù più grande del mondo stabilito da Gemona con 3015 chili, nel 2015, e la Tiramisù World Cup di, un nuovo evento di rilievo internazionale rilancerà l’attenzione sul goloso dolce al cucchiaio a base di mascarpone, savoiardi, caffè e cacao.Per la prima volta nella storia della Guinness World Record sarà tentato il primato per il “longest” del mondo. L’official attempt si svolgerà al Tiare Shopping di Villesse con inizio della manifestazione al mattino e conclusione intorno alle 17. «Abbiamo scelto di ospitare questo evento per valorizzare le tradizioni del nostro territorio e per sviluppare il tema dell’e dell’alta cucina - dice Giuliana Boiano, direttore di Tiare Shopping -. Il tiramisù unisce entrambe gli obiettivi: è nato in Friuli Venezia Giulia per diventare poi patrimonio di tutto il Paese. Conquistare questo nuovosarà un bel modo per celebrare una specialità della nostra regione e un’occasione di orgoglio per Tiare Shopping che, con Tiare Chef Lab, celebra ogni giorno l’alta cucina».L’organizzazione di questo spettacolare Guinness World Record è stata affidata a, già detentore di due Guinness World Record: ha realizzato il tiramisù da 3015 chili di Gemona del Friuli e il profiterole da 150 chili, record ancora imbattuti e da tre anni inseriti nel famoso libro mondiale dei primati.«In questa nuova sfida - dice Ricci - la storia del dolce che ha unificato l’Italia viene valorizzata dalla coesione e dal senso di appartenenza della comunità friulana che l’ha ritrovato. Sono molte, infatti, leche sosterranno l’iniziativa, con l’aiuto di tanti volontari e professionisti pronti a scendere in campo per conquistare un nuovo primato mondiale. Inviteremo anche i rappresentanti delle Città di Treviso, Tolmezzo e San Canzian d’Isonzo, per Pieris, in modo da festeggiare tutti insieme questo patrimonio della cucina italiana».Previsto un tavolo lungo almeno centro metri, attorno al quale, dal mattino e fino al verdetto del giudice ufficiale del Guinness Word Record di Londra, Lorenzo Veltri, lavoreranno tanti volontari insieme ai pasticceri professionisti dell’associazione friulana Etica del gusto. Sarà presentede “la chef Mobile” concorrente dell’edizione 2017 di Hell’s Kitchen e i critici e food writer Clara e Gigi Padovani che racconteranno curiosità, storia, e ricette del tiramisù.«Siamo lieti che si sia risvegliato un grande interesse intorno al tiramisù - dicono Clara e Gigi - dopo il nostro libro di indagine storica e crediamo sia giusto rilanciarlo in tante manifestazione per ribadire la grande forza di questo “monumento” della nostra». Confermata, per gli ingredienti, la partecipazione di aziende sostenitrici come: Latterie Friulane; Forno Bonomi, Oro Caffè, Uova Pascolo, Lidt. Si brinderà al record con “Tiramisù” Spumante Italiano di Astoria, prodotto in, suggellando così, almeno sulla tavola, l’unione culinaria tra le due regioni.