Italia e Slovenia unite dal nuoto: 4 giornate di gara "Open Water"

TRIESTE - Il nuoto che unisce l’arco costiero di Italia e Slovenia. L’associazione LifeGuard Academy organizza, dal 24 al 27 giugno 2021, una gara Open Water unica nel suo genere: quattro giorni consecutivi, quattro differenti tappe, da Sistiana a Portorose, due Paesi e tre diverse gare da poter scegliere. Da sabato 27 marzo, sono aperte le iscrizioni, sul sito www.hadria.org, ad un evento impostato sulla formula della gara ciclistica a tappe. I tempi di ogni tappa si sommano per stilare la classifica finale (oltre alla classifica di tappa), anche i colori delle maglie ciclistiche verranno ripresi dai diversi colori sulle boette di galleggiamento (obbligatorie e date in dotazione all’interno del pacco gara). Entrando più nel dettaglio, la manifestazione prevede quattro giornate: 24 giugno baia di Sistiana, 25 giugno Piazza Unità a Trieste, 26 giugno Fiesa-Pirano e 27 giugno, la conclusione, Pirano-Portorose. Oltre ad aprire i confini, la gara si rivolge a diverse fasce d’età, tre infatti sono le gare da poter scegliere: l’Hadria, circa 3 km a tappa, aperta per gli over 16, la Magellano, un miglio nautico a tappa, dai 14 anni in su ed infine la Young a due sole tappe (Trieste e Portorose) aperta alle due categorie: 8-10 anni e 11-13. Proprio quest’ultima ha come scopo coinvolgere il più possibile le scuole nuoto, che dopo un anno di piscine chiuse, possono vedere nella gara in mare una nuova ripartenza.

La sicurezza in gara verrà seguita dagli assistenti bagnanti della stessa LifeGuard Academy, organizzatrice dell’evento. L’Associazione, con i suoi volontari, si è distinta nel corso degli anni nell’organizzazione e nell’espletamento del sevizio di sorveglianza e sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive di livello mondiale, tra cui i mondiali di parapendio acrobatico “AcroMax”, che si svolgono annualmente nel Lago di Cavazzo, e lo swim-run “Aquaticrunner” che si svolge, con pari cadenza annuale, tra Grado e Lignano Sabbiadoro. La manifestazione si avvale del servizio cronometraggio professionale della MySdam Veneto e doterà tutti gli atleti di microchip. Dal 27 marzo fino al 30 aprile le iscrizioni sono aperte in modalità promo, per l’Hadria e la Magellano 160 euro tariffa full per le 4 gare, 120 euro per 3 giorni e 100 per solo due gare. Per la Young la quota promo unica per i due giorni è di 50 euro, che diventa gratuita se un genitore è iscritto ad un circuito full (4 tappe).