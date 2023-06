Trieste diventa Napoli e New York: Salvatores presenta il nuovo film

TRIESTE - «Trieste è una città che ha mille volti, si riesce a farla sembrare tante cose diverse, può essere Parigi o Vienna. Questa volta è New York in un film che mi emoziona molto, perchè si basa su una storia scritta da Fellini». Così Gabriele Salvatores ha presentato il suo film, "Napoli-New York" le cui riprese, giunte alla quarta settimana, si stanno svolgendo in città.

Con lui Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro e Antonio Guerra, i produttori Arturo Paglia e Massimo Monachini e la coordinatrice di FVG Film Commission Chiara Valenti Omero. Un film che, ha ricordato il regista, «è una storia scritta da Fellini e parla di due scugnizzi napoletani nel '49, che non hanno una lira, una famiglia e una casa, e decidono di imbarcarsi come clandestini verso New York. Un tema trattato a livello umano e non ideologico, che ci ricorda come anche noi, un tempo, siamo stati migranti». Si tratta del sesto film che Salvatores gira in Friuli Venezia Giulia.